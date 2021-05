Guerra social tra Adriana Volpe e l’ex marito Robetto Parli, lui: “Un uomo girava nudo in casa davanti a nostra figlia”

Scontro social tra Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli.

In seguito alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, il matrimonio di Adriana Volpe con l’imprenditore Roberto Parli è naufragato. I due, separati ormai da un anno, non sono rimasti in buoni rapporti e nelle scorse ore, su Instagram, Parli ha scritto un post nel quale lancia precise accuse all’ex moglie. Lo svizzero ha postato una foto che ritrae Adriana in compagnia di Marco Profeta, cantautore e avvocato romano e inviato di “Ogni Mattina”, programma che la Volpe conduce su TV8. Secondo Roberto, Profeta avrebbe frequentato Adriana quando la conduttrice era ancora sposata con lui ed avrebbe girato per casa nudo, davanti a Giselle, la figlia della ex coppia:

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa signora Volpe Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia Gisele! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!”.

Adriana Volpe su Roberto Parli: “Mio marito ha gravi problemi”

Immediata è stata la controreplica della Volpe che su Instagram ha dichiarato:

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”.

Intanto, al contrario di quella sentimentale, sulla vita professionale di Adriana splende il sole. La presentatrice, dopo l’esperienza deludente a TV8, sarebbe pronta a tornare a Mediaset in veste di opinionista del “Grande Fratello Vip”, al posto di Antonella Elia ed al timone di un nuovo progetto che per il momento è top secret.

Maria Rita Gagliardi