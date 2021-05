Rapina con i pitbull, poi li aizzano sui carabinieri: gli agenti sparano e feriscono un cane e una donna

Momenti di caos nel cuore delle vie della movida milanese: gli agenti sono intervenuti dopo una rapina utilizzando i pitbull e sono stati aggrediti da un cane. Nel difendersi un carabiniere ha aperto il fuoco ferendo anche una passante

Notte di follia nel cuore di Milano. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta poco prima dell’1 alle Colonne di San Lorenzo, in corso di Porta Ticinese, dopo essere stati allertati per un presunto tentativo di rapina. Sono stati loro segnalati due uomini con altrettanti pitbull al guinzaglio autori, a detta di chi ha chiamato il 112, di un’aggressione ai danni di due 23enni di origine tedesca in piazza Vetra. Come da loro stessi riferito agli agenti i due rapinatori avrebbero ‘utilizzato’ i cani scagliandoglieli addosso per poi sottrargli le collane e fuggire. A quel punto i carabinieri si sono recati alle Colonne trovando molte persone in strada, nonostante il coprifuoco, e individuando in breve tempo i due rapinatori ai quali hanno chiesto di legare i cani.

La dettagliata ricostruzione dei fatti

Ma uno dei due non solo non ha legato il pittbull ma lo ha scagliato contro i carabinieri. In una dichiarazione delle forze dell’ordine, uno degli agenti è stato dunque morso alle gambe e a un braccio dal cane e si è trovato costretto, nel divincolarsi per liberarsi dall’animale, ad esplodere due colpi di pistola che hanno provocato solo lievi ferite. Ma i proiettili hanno ferito anche una ragazza di 32 anni che si trovava poco distante e che è stata portata in ospedale in codice giallo.

Questo ha scatenato la folla che ha iniziato ad urlare e lanciare oggetti contro i carabinieri i quali nel frattempo bloccavano uno dei due rapinatori, un 22enne pluripregiudicato di origini marocchine. Le accuse nei suoi confronti sono di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nel corso della perquisizione inoltre, sono stati trovati in suo possesso spray urticante e due grammi di hashish. Anche uno dei ragazzi tedeschi è stato ferito alla gamba da un pitbull e per questo è stato portato al pronto soccorso dove ha ricevuto una prognosi di sei giorni. Più serie le ferite riportate dal carabiniere, finito al Policlinico di Milano dove è stato ricoverato. Il cane è fuggito ma poche ore più tardi è stato individuato, in buone condizioni, presso una clinica veterinaria.