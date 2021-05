Sabina Began, ‘l’ape regina dei party di Berlusconi’: “Rapporto fantastico con le droghe, ero sempre fatta”

Ospite della trasmissione televisiva ‘Belve’, Sabina Began ha rivelato particolari sconvolgenti sulla sua vita.

Sabina Began, ‘l’ape regina’ dei party berlusconiani, torna a far parlare di sé. Nella terza puntata di ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani in onda questa sera alle 22.55 su Rai 2, la Began ha raccontato la sua vita passata e presente.

La donna è scomparsa da anni dalle tv e dalla scena pubblica. Dopo il processo sulle escort e la successiva condanna, infatti, ha lasciato l’Italia, cambiando totalmente vita. La Began al programma ‘Belve’ ha rivelato particolari inediti e sconcertanti sulla sua vita passata. Fra i tanti particolari rivelati troviamo l’abuso di droghe, le violenze del padre, il rapporto con i narcos albanesi, l’ossessione per Berlusconi e la conversione al Corano.

Questa la sua confessione su Silvio Berlusconi: “Non ho mai avuto un uomo dopo Silvio. Sono passati più di dieci anni. Se avessi modo di incontrarlo lo abbraccerei”.

La donna si è sciolta in un pianto al momento del ricordo del suo rapporto con Berlusconi. Sul suo rapporto con le droghe, invece, la Began ha confessato: “Avevo un rapporto fantastico, ero sempre fatta”.

La donna ha parlato anche di Italo Bocchino, braccio destro di Gianfranco Fini ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi.

Queste le parole della conduttrice Francesca Fagnani sull’argomento: “Allora Italo Bocchino era un grandissimo oppositore di Silvio Berlusconi. Lei, bellissima donna, lo ha in qualche modo attirato in un flirt e poi, quando lui c’è caduto con tutti i piedi, lei ha rivelato una serie di particolari compromettenti, imbarazzanti. È stato un trappolone?”. E la risposta della Began: “Sì, assolutamente, perché questo abbaiava come un cane addosso a Silvio. Io non ce la facevo più. Neanche Silvio ce la faceva più. Allora me l’hanno presentato e ho detto: ‘Bene!’. Sono andata da Silvio e ho detto: ‘Senti, c’è questo qua, capito?’. Ci siamo guardati… e vai!”.

Se volete approfondire l’intervista a Sabina Began, non dovrete fare altro che seguire la trasmissione ‘Belve’ in onda questa sera.