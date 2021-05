Gravissimo incidente mortale: motociclista scagliato a terra dopo uno scontro con due auto

Non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto in un incidente avvenuto nella serata di venerdì a Padova. Il medico del suem ne ha dovuto dichiarare il decesso sul posto

I soccorritori hanno tentato il tutto per tutto per tenerlo in vita dopo uno spaventoso incidente stradale, ma purtroppo dopo diversi tentativi ne hanno dovuto dichiarare il decesso. La vittima è un motociclista, deceduto a Padova, in via turazza, in seguito ad uno scontro che ha visto coinvolte la sua moto e due automobili. Ad avere la peggio è stato il motociclista stesso, un 64enne che ha riportato gravissime ferite incompatibili con la vita. L’ambulanza è giunta sul posto in tempi rapidi ma non vi è stata possibilità di salvarlo; a dichiararne la morte è stato il medico del Suem. I conducenti delle due auto, un’Opel Corsa e una Lancia Y, sono invece rimasti illesi.

Tappeto di schiuma in strada per sversamento di carburante

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il personale di prima e seconda partenza; è giunta inoltre anche un’autogrù. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area dal momento che a causa del violento impatto una grossa quantità di carburante era fuoriuscita da alcuni veicoli, e hanno pertanto steso un tappeto di schiuma che consentisse di evitare il rischio di incendi. Un’indagine è stata avviata della forze di polizia, che hanno effettuato tutti i necessari rilievi e ascoltati gli automobilisti coinvolti: sarà loro compito accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso condotte dai pompieri sono terminate un’ora dopo l’intervento.