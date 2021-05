Terrore nella zona turistica di Miami: sparatoria in strada, ci sono diversi feriti

Almeno 60 colpi sarebbero partiti da un’arma da fuoco andando a colpire alcuni passanti nel quartiere Wynood di Miami. Avviata una massiccia caccia all’uomo

Per ragioni ancora da chiarire, una o più persone hanno aperto il fuoco nel quartiere Wynwood di Miami, una zona solitamente frequentata dai turisti. I particolari della vicenda

sono ancora tutti da comprendere nel dettaglio anche perchè la polizia non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sul numero e sulle condizioni delle persone rimaste

ferite o sull’assalitore. I colpi sarebbero stati esplosi tra Northwest First Court e la 20esima Strada come testimoniato dai video che hanno iniziato a circolare sui social

network mentre un primo bilancio parlerebbe di sei persone rimaste ferite, soccorse e trasportate d’urgenza nei più vicini ospedali. Mentre stando a Local 10 invece, i feriti

sarebbero sette ed una persona sarebbe deceduta.

Spari esplosi da un’auto che poi è ripartita

L’uomo che ha sparato, intorno alla mezzanotte, sarebbe poi riuscito ad allontanarsi e decine di pattuglie della polizia lo starebbero cercando in tutta la zona. “Ricordo soltanto la pistola e del fumo uscire dal finestrino posteriore di un’auto, perchè era seduto dietro”, ha raccontato, ancora scosso un testimone a 7News Miami aggiungendo di aver sentito “almeno 60 spari”. Il veicolo si è fermato brevemente per poi ripartire e quando la polizia è arrivata sul posto dell’assalitore e dei suoi complici non c’erano più tracce. Si cerca un veicolo di color argento, probabilmente una Nissan Maxima, e la polizia disposto una ricompensa da 5000 dollari per chi fornirà informazioni che consentano di catturare l’autore della sparatoria.