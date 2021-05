Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 30 maggio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 30 maggio 2021.

Ultimo appuntamento della stagione 2020/21 di “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, ospiterà in puntata.

La puntata si aprirà, anche in questa ultima domenica di programmazione, con un lungo approfondimento dedicato al COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il virologo Roberto Burioni e il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Gianluca Vialli e Roberto Mancini, rispettivamente capo delegazione e CT della Nazionale di Calcio dell’Italia, autori insieme ai calciatori della Sampdoria Campione d’Italia 1990/91 del libro “La bella stagione”. Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” e vincitore di 3 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento e la più giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano, Benedetta Pilato, vincitrice della medaglia d’oro nei 50 rana in vasca lunga agli ultimi Europei di Nuoto di Budapest, saranno protagonisti di una lunga intervista a cuore aperto. E ancora, gli atleti paralimpici di handbike Ana Maria Vitelaru e Diego Gastaldi presenteranno il docufilm “La grande staffetta”, in uscita il 28 giugno, che racconta l’evento “Obiettivo Tricolore”, durante il quale Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Lo spazio musicale sarà affidato a Giusy Ferreri e Takagi&Ketra, in radio con il singolo “Shimmy Shimmy”. La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza, in veste di ospite, di Lillo, nel cast del film “Tutti per Uma” diretto da Susy Laude, nelle sale a partire dal 2 giugno.

