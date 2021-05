Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 30 maggio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 30 maggio 2021.

Ultimo appuntamento del mese di maggio con “Domenica In”. La trasmissione, condotta da Mara Venier su Raiuno a partire dalle 14:00 dagli studi “Fabrizio Frizzi”, andrà in onda fino a fine giugno. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il professor Pierpaolo Sileri, la professoressa Maria Rita Gismondo ed il giornalista ed ex direttore della Rete 1 Mauro Mazza. Per parlare dello stesso argomento, saranno in collegamento la conduttrice di “Unomattina in famiglia” Monica Setta e la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con i ragazzi de Il Volo, in collegamento dall’Arena di Verona, che sabato prossimo saranno protagonisti, insieme al Maestro Andrea Morricone, di un Concerto evento, che andrà in onda su in diretta su Raiuno, in onore del Maestro Ennio Morricone. Successivamente, verrà ricordato Little Tony, insieme alla figlia Cristiana Ciacci ed i suoi grandi amici Bobby Solo, Rosanna Fratello, Pupo, Mal ed in collegamento Albano e Rita Pavone. L’attrice Micaela Ramazzotti promuoverà il film “Maledetta primavera” che la vede protagonista insieme al collega Giampaolo Morelli.

Infine, lo spazio musicale sarà dedicato ad Anna Tatangelo che presenterà il suo nuvolo singolo “Serenata”.

Maria Rita Gagliardi