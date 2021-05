Carabinieri fermano il figlio 16enne, lei li aggredisce: mamma arrestata, lui denunciato

Un 16enne è stato denunciato per non essersi fermato all’alt dei Carabinieri mentre la madre è stata arrestata per aggressione a un pubblico ufficiale

Non aveva fornito le proprie generalità ai carabinieri rifiutandosi di farlo e per questo gli agenti lo hanno fermato per procedere all’identificazione. Ma la madre del ragazzo, un 16enne, ha aggredito i carabinieri. È accaduto nel comune di Palagonia, come riportato da LaSicilia e l’epilogo per l’adolescente e per la madre non stato per nulla positivo. La 41enne che vive in zona è stata arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale mentre il 16enne è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

La dinamica dei fatti

Tutto ha avuto inizio nel corso di un consueto servizio di pattuglia e perlustrazione nel cuore della cittadina: in via Mala hanno notato il 16enne a bordo di uno scooter elettrico e gli hanno imposto l’alt per un controllo. Ma l’adolescente non si è fermato allontanandosi e raggiungendo la vicina abitazione, dove gli agenti lo hanno fermato. Le sue grida hanno attirato la madre che si trovava in casa e che lo ha raggiunto aggredendo un militare in preda all’ira. Il collega è intervenuta e ha placato la sua rabbia, portandola poi in caserma. Per il 16enne è invece scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania.