Cerca di imitare un video su TikTok: 13enne ricoverata con ustioni gravissime

Una 13enne è finita in ospedale e ha già subito tre interventi di innesto cutaneo dopo aver cercato di imitare un video visto su TikTok nel quale si fa uso di liquido infiammabile

Una ragazzina di soli 13 anni è finita in ospedale dove è ricoverata da oltre due settimane, dopo aver tentato di imitare un video visto su TikTok, ritrovandosi però con gravissime ustioni di terzo grado su buona parte del corpo. La sua famiglia sta parlando del dramma vissuto nella speranza che questo possa sensibilizzare le famiglie a fare in modo che non capiti ad altri adolescenti. Destini Crane, 13enne di Portland nello stato americano dell’Oregon, ha il collo e il braccio destro gravemente ustionati e ha dovuto sottoporsi a tre interventi chirurgici di innesto cutaneo nell’arco di pochi giorni. Sono stati i genitori a spiegare ai media che secondo loro l’adolescente stava cercando di copiare un video visto sulla popolare app e che qualcosa sarebbe andato storto.

Il racconto della madre e della sorella

L’incidente è avvenuto il 13 maggio nel bagno della loro casa, ha detto sua sorella, Andrea Crane, a ABC News. Destini al momento non è in grado di parlare per dire loro cosa sia successo. Ma in base a ciò che hanno trovato nel bagno e dopo aver parlato con i suoi amici, credono che stesse cercando di copiare un video TikTok in cui qualcuno disegna una forma usando un liquido infiammabile su uno specchio e poi gli dà fuoco. Destini ha portato in bagno una candela, un accendino e una bottiglia di alcol denaturato, che credono sia esplosa nello spazio poco ventilato, dando fuoco a lei e ad altri oggetti. Quando hanno recuperato il telefono di Destini, TikTok stava ancora registrando video, ha detto sua madre, Kimberly Crane.

“Ero in soggiorno a parlare con mia madre e l’ho sentita urlare il mio nome”, ha ricordato Kimberly Crane. “Ho aperto la porta del bagno e tutto era in fiamme. Destini era in fiamme. Le cose nel bagno erano in fiamme”. Kimberly Crane ha portato sua figlia fuori mentre un vicino ha chiamato i soccorsi. Da allora la 13enne si trova nel reparto di terapia intensiva e la famiglia spera che possa presto essere trasferita nel reparto ustionati per ulteriori cure. Probabilmente avrà bisogno di diversi mesi per riprendersi, inclusa la riabilitazione ospedaliera per riprendere l’uso del braccio e la mobilità del collo, delle spalle e delle dita. Inoltre dovrà fare terapia fisica per tutta la vita dato che a causa delle ustioni avrà una mobilità limitata.