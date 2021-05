Monterosi promosso in serie C, l’ultima di una lunga serie di favole del calcio italiano

Con la vittoria per 2-0 sul Latina, il Monterosi può festeggiare la sua prima storica promozione fra i professionisti.

Il calcio non è solo fatto di soldi e business. Da ieri il piccolo paese di Monterosi nel viterbese avrà la sua squadra di calcio in Serie C. A mandare in paradiso la compagine laziale è stato il successo per 2-0 sul Latina, grazie ai gol di Danilo Piroli e di Moussa Sowe. Il Monterosi, allenato da Davide D’Antoni, ha vinto il girone G di serie D con ben tre turni d’anticipo.

Il presidente del Monterosi è Luciano Capponi, regista e autore cinematografico e teatrale, musicista e compositore. Monterosi è un comune di meno di 5.000 abitanti. La squadra nel 2004 militava addirittura in Seconda Categoria ed era approdata in Serie D nel 2016, dopo la vittoria del campionato di Eccellenza. Il Monterosi ha dominato il campionato, con 22 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta.

Queste le parole del presidente Capponi: “Mi piacerebbe ripercorrere le gesta di favole calcistiche come Chievo, Carpi e Frosinone”. Il tecnico D’Antoni: “Il mio punto di riferimento è sempre stato Iaconi, con quale ho fatta la scalata in serie B a Frosinone”.

Il piccolo comune di Monterosi nel viterbese avrà la squadra di calcio in Serie C. Alla scoperta delle altre storie simili del calcio italiano degli anni scorsi

Sono diverse le imprese analoghe presenti nella storia del calcio italiano. Quella che maggiormente viene ricordata è la favola del Chievo, frazione di Verona. La compagine veronese è l’unica squadra nella storia del calcio italiano a essere partita dalla Terza Categoria per arrivare prima in Serie A e poi addirittura in Europa. Ora milita in Serie B.

Ma una favola molto simile a quella del Monterosi è quella del piccolo comune abruzzese di Castel Di Sangro, che nel 1996 approdò in Serie B, dopo la vittoria contro l’Ascoli nella finale playoff di Serie C. La compagine del piccolo paese abruzzese ha disputato ben 16 campionati fra Serie B e Serie C, prima del fallimento del 2005. Ora gioca in Eccellenza.

Anche il Cittadella rappresenta una vera favola. Il paese di 20.000 abitanti in provincia di Padova è da anni in Serie B. Quest’anno ha sfiorato l’impresa di salire in Serie A, ma nella finale playoff il Cittadella è stato sconfitto dal Venezia.