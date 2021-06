Banda di adolescenti cerca di rapinare la fidanzata, lui interviene: padre di 2 figli ucciso di botte

Un 35enne papà di 2 bambini è morto dopo essere intervenuto per difendere la fidanzata da una banda di giovani rapinatori, che lo hanno aggredito uccidendolo di botte

Ha cercato di proteggere la fidanzata da una banda di rapinatori ma è stato picchiato a morte. Non ce l’ha fatta Danny Humble, 35enne padre di due figli, aggredito da un gruppo di sei adolescenti in seguito individuati e trattenuti con l’accusa di omicidio. Tutto è accaduto mentre l’uomo, insieme alla fidanzata, stava attraversando un sottopassaggio di cemento a Cramlington in Northumbria, una scorciatoia che hanno deciso di percorrere mentre rientravano a casa dal pub, intorno all’1 di notte: qui la banda ha circondato la coppia cercando di afferrare la borsa della ragazza. Ne è nata una colluttazione con Danny, picchiato con violenza dai rapinatori che gli hanno sferrato calci e pugni provocandogli un grave trauma cranico. Il 35enne è stato in seguito soccorso e portato in ospedale dove purtroppo è morto nella giornata di domenica.

La fidanzata ha chiesto aiuto bussando alle porte dei residenti

L’attacco è avvenuto mentre i due stavano per entrare nella metropolitana, il cui accesso è stato transennato dalle autorità per effettuare un esame forense. Un residente ha detto: “Abbiamo sentito che gli adolescenti hanno cercato di afferrare la borsa della donna e lui si è vendicato” mentre un’altra persona ha aggiunto, “La donna ha iniziato a bussare alle porte chiedendo aiuto. L’uomo era disteso sull’erba vicino al sottopassaggio dove i paramedici stavano lavorando su di lui. È stato orribile.” Un amico ha aggiunto: “Non credo che sia mai stato coinvolto in una rissa. Aveva due bambini piccoli. È straziante, semplicemente orribile”.