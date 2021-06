Donna e bambino trovati morti in casa, la polizia diffonde la foto di un uomo: “Se lo vedete contattateci”

Avviata una massiccia ricerca di un 29enne dopo il ritrovamento in una casa inglese, dei corpi senza vita di una donna e di un bambimo. La polizia ha diffuso la sua foto

È caccia all’uomo dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di una donna e di un bambino. La polizia ha diffuso l’identikit della persona in questione, il 29enne Daniel Boulton, invitando la popolazione a non avvicinarsi a lui e, qualora dovessero incontrarlo, allertare immediatamente le forze dell’ordine. L’agghiacciante scoperta dei cadaveri è avvenuta in una casa di Louth, cittadina inglese nella contea del Lincolnshire intorno alle 20.30 del 31 maggio. L’età della donna e del bambino non sono state comunicate e non sono state rese note le cause del decesso ma la polizia ha rapidamente diffuso una foto del ricercato: “Chiediamo urgentemente informazioni o segnalazioni di avvistamenti di Daniel Boulton in seguito alla morte di una donna e di un bambino”, ha confermato però un portavoce delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE =>> Ho abusato di lei e l’ho picchiata fino a ucciderla. Confessa l’assassino della piccola Sharon

L’appello della polizia alla popolazione

“Gli agenti sono stati chiamati a un indirizzo sulla High Holme Road della città alle 20:29 di ieri sera, dopo essere stati informati dai nostri colleghi del servizio di ambulanza. Purtroppo una donna e un bambino sono stati trovati morti nella struttura. È stata avviata un’indagine e stiamo facendo appello per eventuali avvistamenti o informazioni che potrebbero aiutarci a trovare Daniel Boulton, che ha 29 anni. Non dovresti avvicinarti a lui ma invece chiamare il 999 citando l’incidente 445 del 31 maggio.”