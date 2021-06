Terrore in un circo: leonessa attacca e sbrana il domatore. Donna incinta ha una crisi epilettica

Attimi di puro terrore durante uno spettacolo circense: una leonessa si è avventata contro il suo domatore provocandogli gravi ferite. Ma lui ha replicato a chi vorrebbe togliere gli animali dai circhi

Sono immagini terrificanti quelle che arrivano dalla Russia dove, nel corso di uno spettacolo circense, una leonessa ha attaccato e sbranato un domatore davanti al pubblico terrorizzato. L’episodio, che ha scatenato un’enorme polemica non solo nel Paese ma anche nel resto del mondo, è avvenuto in un circo di Mohskovo e, come riportato dal Daily Mail, la persona che ne ha fatto le spese è stata il domatore Maxim Orlov, che per interminabili secondi si è trovato faccia a faccia con una delle sue tigri la quale, anzichè ubbidire ai suoi comandi, cercava di morderlo s branarlo. Grazie alla sua esperienza e utilizzando dei bastoni l’uomo è riuscito ad allontanare il grosso felino prima che potesse accadere il peggio ma diversi morsi sono andati a segno e la gravità delle sue ferite ne ha reso necessario l’immediato trasporto in ospedale.

LEGGI ANCHE =>> Bimbo costretto a vivere in gabbia circondato da serpenti. Arrestata un’intera famiglia

Il domatore replica alle polemiche dopo le cure in ospedale

Ma non solo perchè il pubblico ha assistito a tutto e una donna incinta presente allo spettacolo si è spaventata al punto tale da avere una crisi epilettica mentre decine di persone e molti bambini sono fuggiti fuori dal tendone in preda al panico. In tanti dopo questo episodio hanno chiesto ancora una volta che si metta fine alla pratica di utilizzare gli animali nei circhi limitandosi a spettacoli con il solo impiego di persone. Ma dopo aver ricevuto le necessarie cure è stato lo stesso domatore ad intervenire per replicare alle polemiche, dicendo: “Casi come oggi sono molto rari, ma gli animali sono gli animali”. Inoltre ha spiegato che la leonessa “verrà trasferita in uno zoo” e, dunque, non potrà più esibirsi in un circo.