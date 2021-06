Insegnante dell’anno si uccide dopo l’arresto: era accusata di rapporti sessuali con studenti minorenni

Un’insegnante di inglese di una scuola dell’Alabama si è sparata con un fucile poche ore dopo essere stata arrestata con le accuse di rapporti e atti osceni con due studenti minorenni

Un’ex insegnante dell’anno si è suicidata sparandosi con un fucile due giorni dopo essere stata arrestata per aver presumibilmente fatto sesso con due studenti adolescenti. Leslie Gillespie, 44 anni, era stata prelevata dalla polizia giovedì con le accuse di stupro e sodomia ai danni di due studenti della RA Hubbard High School che, all’epoca dei fatti, avevano 15 e 16 anni. Come riferito da ALcom news, la 44enne è stata trovata morta sabato nella sua casa di Hillsboro, nella parte settentrionale dello stato dell’Alabama. E, stando alle prime analisi della polizia scientifica, sembrerebbe essere deceduta a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta, come anticipato dal coroner della contea di Lawrence, Scott Norwood. Solo l’autopsia potrà infatti chiarire l’esatta causa del decesso.

Nel frattempo le autorità hanno ricostruito gli ultimi giorni della donna: l’insegnante di inglese era fuori dal carcere dietro pagamento di una cauzione di 60mila dollari, a seguito dell’arresto di giovbedì’. Un adolescente ha affermato che lui ed un altro studente hanno avuto rapporti e sono stati oggetto di atti osceni con Gille spie nella sua classe dopo l’orario scolastico, dichiarazioni riportate nei documenti del tribunale, ottenuti da WAFF 48. Come emerso la donna aveva incontrato i due in classe nel settembre 2020, un anno dopo essere stata nominata insegnante dell’anno del liceo.

La reazione della dirigenza scolastica all’arresto

Dopo il suo arresto, il sovrintendente della scuola della contea di Lawrence ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di essere a conoscenza dell’arresto di un dipendente. “Anche se il distretto non può fornire dettagli specifici in questo momento, vogliamo sottolineare che non c’è niente di più importante per la Lawrence County Schools della sicurezza e del benessere dei nostri studenti”, ha detto il sovrintendente Jon Bret Smith. “Il distretto lavorerà con diligenza e tempestività per risolvere la situazione”.