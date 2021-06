18enne muore cadendo da un palazzo nel centro di Liverpool: arrestato 21enne. Ma è mistero

Le indagini sulla morte di una 18enne avvenuta nella serata di martedì sono aperte e orientate a tutto campo: un ragazzo è stato arrestato ma non è ancora chiaro cosa sia successo

Un 21enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo che una 18enne è stata trovata morta in strada, nel cuore di Liverpool, in seguito ad una caduta da un palazzo. I paramedici giunti sulla scena intorno alle 22.40 di martedì, hanno combattuto a lungo per cercare di salvare la donna, ma è stata dichiarata morta sulla scena in Union Street. Poco dopo è avenuto l’arresto del 21enne ma le indagini sarebbero ancora aperte, come confermato dall’ispettore investigativo Craig Turner il quale ha dichiarato:

“Siamo nelle primissime fasi di un’indagine e faremo appello a chiunque abbia informazioni a farsi avanti”.

L’appello delle forze dell’ordine a eventuali testimoni

La polizia sta raccogliendo una serie di testimonianze sia porta a porta che mediante l’acquisizione delle immagini delle telecamere CCTV e ha lanciato un appello a chiunque abbia “visto o sentito comportamenti sospetti a Irwell Chambers o Union Street” di mettersi subito in contatto, anche nell’anonimato, con la Merseyside Police via Twitter, Facebook oppure telefonando al 101 e citando il riferimento dell’incidente 21000359610. Altra possibilità è quella di contattare l’organizzazione indipendente Crimestoppers in modo anonimo, al numero 0800 555 111 o tramite il loro modulo online.