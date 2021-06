18enne uccisa poche ore dopo il diploma e a due mesi dall’omicidio del fidanzato: le hanno sparato

In una città Usa che deve fare i conti con una drammatica crescita del numero di omicidi si indaga sulla morte di un’adolescente neo diplomata, uccisa davanti a una stazione di servizio

Uccisa poche ore dopo aver ricevuto il diploma di scuola superiore. Kennedy Hobbs, appena diplomata alla Murrah High School, nel Mississippi, è stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco in una stazione di servizio Texaco a Jackson, capitale dello stato. La polizia non ha al momento rilasciato alcuna indicazione circa il possibile movente dell’omicidio nè ha nominato alcun sospetto. Mercoledì, il sovrintendente delle scuole pubbliche di Jackson, Errick Greene, ha reagito alla tragica uccisione. “Avere ricevuto questa mattina la notizia della scomparsa di uno dei nostri cari laureati, è dura”, ha detto. “È davvero dura. E mette in luce quanto sia importante questo lavoro che svolgiamo”. L’omicidio di Hobbs arriva in un periodo nel quale si registra un vero e proprio picco di criminalità a Jackson. Nel 2020, la città ha visto un numero record di omicidi, ben 130. Ma nel 2021 la situazione non è migliorata: alla fine di aprile già 50 persone erano state uccise in città, sulla buona strada per stabilire un altro record annuale di delitti.

Due mesi prima era stato ucciso il suo fidanzato

Come emerso dalla ricostruzione dei fatti Kennedy si stava recando a una festa di laurea quando, intorno alle 23 di martedì, è stata colpita. La sua morte è avvenuta inoltre appena due mesi dopo che il suo ragazzo di 21 anni è stato ucciso vicino a un minimarket. La polizia ha affermato che l’assassino è fuggito dalla scena prima dell’arrivo degli agenti e che stanno ancora interrogando i testimoni. Non hanno rilasciato alcuna informazione sul fatto che Hobbs, che è morta sulla scena, conoscesse o meno il suo assassino o quali circostanze abbiano portato alla sua morte. Inoltre non è chiaro al momento se la sua morte sia collegata in qualche modo all’uccisione del suo ragazzo.