Auto fuori controllo travolge modella di OnlyFans e la sfigura: “Viva per miracolo ma non posso lavorare”

Una donna presumibilmente ubriaca è finita con l’auto su un marciapiede travolgendo una modella del web che stava passeggiando con il mario ed il cane. Ora chiede giustizia: le ferite riportate non le consentono di lavorare su OnlyFans

Stava portando a spasso il suo cane con il marito quando un’auto è salita sul marciapiede e l’ha investita scagliandola a terra dove è rimasta in condizioni gravi. Vittima del grave incidente è la 27enne Finley Taylor, modella del sito per adulti OnlyFans, impossibilitata a lavorare a causa dei tremendi segni che l’impatto le ha lasciato. Il tutto è avvenuto in pieno giorno e quando il veicolo l’ha colpita viaggiava ad almeno 50 km/h, tanto che Finley si è detta fortunata di essere ancora viva date le circostanze. I medici hanno dovuto però applicarle 15 vistosi punti alla gamba, in seguito allo schianto avvenuto davanti ad alcuni residenti scioccati nella cittadina gallese di Ammanford.

Un filmato catturato da una vicina telecamera di sorveglianza mostra la modella mentre viene letteralmente scagliata in aria da un’auto bianca, prima di atterrare pesantemente sul marciapiede. Il conducente, Emily Down, è stato fermato da alcuni passanti e trattenuto fino all’arrivo della polizia che lo ha arrestato. “L’auto mi ha colpito con tale violenza e a una tale velocità che ho pensato subito che stessi morendo. Non posso credere di essere viva. Il filmato è scioccante, sono stata davvero fortunata: è salito sul marciapiede e mi è piombato addosso”.

La ricostruzione dei fatti e la testimonianza della 27enne

La donna ha aggiunto: “Sono volata in aria, mi ha squarciato la gamba e ne è uscito il grasso; pensavo davvero che sarei morta e ho detto a mio marito che la sua faccia era l’ultima cosa che volevo vedere”. Oltre alla grave ferita alla gamba Finley ha riportato anche tagli, lividi e contusioni in varie parti del corpo compresa la testa. “Produco contenuti per adulti online quindi nessuno vorrà vedermi in questo stato, oltre al fatto che devo fare una serie di movimenti nei video ed ora non mi è possibile farlo, pertanto non posso lavorare”. Anche il marito Eddie ha riportato ferite e graffi mentre il loro cane è rimasto illeso: ha tenuto la mano della moglie aspettando a lungo sul marciapiede l’arrivo dei soccorsi.

L’automobilista sarebbe uscita illesto dal veicolo cercando di allontanarsi dalla scena prima di essere arrestata: “La gente del posto l’ha costretta a fermarsi mentre cercava di allontanarsi in taxi e mentre veniva arrestata continuava a gridare ‘lavoro per la polizia, me la caverò”. Finley ritiene che la polizia non stia indagando adeguatamente sull’accaduto: “Ci è stato detto che è stata accusata di guida in stato di ebbrezza, di aver lasciato la scena dell’incidente e di guida senza patente ma probabilmente riceverà solo una multa ed il divieto di guidare per 12 mesi. Questa donna deve essere punita adeguatamente”