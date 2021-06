Ferrari si schianta contro il guardrail: incidente fatale per un 56enne

Dramma nella notte lungo la Firenze-Pisa-Livorno in direzione del capoluogo di regione.

Nel tratto tra Cascina, comune italiano di 45mila abitanti della provincia di Pisa e Navacchio (frazione di cascina), una Ferrari è finita fuori strada, schiantandosi contro un guardrail e causando la morte dell’uomo alla guida del mezzo.

L’incidente è accaduto poco prima di mezzanotte.

Secondo quanto riportato, l’uomo alla guida del mezzo (un 56enne di Calcinaia) avrebbe perso il contro della Ferrari F355, urtando dapprima sul guardrail centrale per poi schiantarsi su quello laterale dove il mezzo è rimasto incastrato.

Immediato l’intervento degli operatori sanitari per prestare le cure al guidatore, ma per lui non c’è stato niente da fare e a quel punto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima (ed è stata una operazione tutt’altro che semplice).

Ancora da stabilire se a causare l’incidente sia stato un colpo di sonno o l’eccessiva velocità (ricordiamo che la Ferrari in questione può raggiungere i 100 km/h in poco più di 4 secondi), con le forze dell’ordine che stanno indagando in tal senso.