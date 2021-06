Ladri colti in flagrante dal proprietario dell’auto: sparatoria in strada e fuga

La polizia sta cercando i tre sospetti che hanno sparato a un uomo che li ha affrontati durante il furto di una marmitta catalitica dalla sua auto

Hanno tentato di portare via una marmitta catalitica di alto valore da un fuoristrada ma sono stati colti sul fatto e hanno iniziato a sparare. È accaduto nel sud ovest della città texana di Houston dove una banda di ladri si è fermata in un parcehggio avvicinandosi al veicolo per compiere il furto, senza però accorgersi che anzitutto una telecamera di sorveglianza stava riprendendo l’intera scena e che alcune persone si sono accorte di loro e hanno deciso di agire. L’incidente è avvenuto alle 19:30 del 23 aprile nel complesso di appartamenti nel blocco 7700 di Corporate, ma solo nelle ultime ore le immagini dell’accaduto sono state diffuse dai media.

Momenti di paura in strada: esplosi molti proiettili

Tutto ha avuto inizio quando la sorella del proprietario dell’auto, nel portare fuori la spazzatura, si è accorta che c’era qualcuno sotto al fuoristrada. La donna è corsa nell’appartamento, ha detto a suo fratello quello che ha visto e lui, insieme a diversi parenti, è corso fuori per affrontare i sospetti. A quel punto i ladri hanno tentato di fuggire verso l’auto che li aspettava poco distante e uno di loro ha iniziato a sparare in direzione degli uomini. La polizia, che ha visionato le immagini e ascoltato le testimonianze, ha affermato che il primo sospettato è stato descritto come un uomo di colore con occhi marroni e capelli intrecciati neri e potrebbe avere tra i 22 e i 28 anni. La polizia ha detto che è alto 5 piedi e 6 pollici e pesa 205 libbre. Indossava una maglietta nera, pantaloni marrone chiaro e scarpe bianche. Il secondo sospettato è stato descritto come un ispanico, tra i 25 ei 30 anni, con capelli neri e corporatura media. La polizia ha detto che l’uomo è alto 5 piedi e 6 pollici e pesa 160 libbre. Il terzo sospettato, un uomo di colore, ha tra i 17 e i 22 anni. Secondo quanto riferito, ha una corporatura media ed indossava una maglietta blu a maniche lunghe. Il veicolo usato dai ladri è una Chevrolet Malibu nera datata tra il 2013 e il 2018.