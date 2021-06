Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio domenica 6 giugno 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 6 giugno 2021.

Anche questa domenica, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” a partire dalle 14:00, va in onda il consueto appuntamento con Mara Venier e la sua “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il sottosegretario al Ministero della Saluta Pierpaolo Sileri e il Professor Francesco Vaia e in collegamento il direttore del quotidiano “Libero” Alessandro Sallusti ed Orietta Berti.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con un nuovo ricordo, come avvenuto la scorsa settimana, dedicato a Little Tony. Per ricordare il cantante, Mara ospiterà la figlia Cristiana Ciacci e i suoi figli Mirko e Martina. Per omaggiare l’arista, ci saranno anche i colleghi Orietta Berti, Bobby Solo ed Edoardo Vianello.

Gessica Notaro, l’attivista riminese che qualche anno fa subì un’aggressione con l’acido da parte dell’ex fidanzato, sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto. Infine, il cantautore Ron presenterà il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste”.

Maria Rita Gagliardi