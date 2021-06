Dash cam cattura lo spaventoso schianto tra due camion in autostrada: il filmato

Un camion nel bel mezzo di un’autostrada ha provocato uno spaventoso incidente ripreso dalla dash cam di un tir in arrivo il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto

Un errore umano, una disattenzione, ha provocato un disastroso incidente autostradale. È successo in un tratto nel quale erano in corso opere di costruzione, all’uscita del ponte

Pierre-Laporte che collega Quebec City e Levis, nel Quebec. L’intera scena è stata ripresa dalla dash cam di un camion commerciale, un tir di colore blu, che stava

percorrendo normalmente il tratto stradale avvicinandosi al sito nel quale alcuni mezzi pesanti stavano operando. Uno di essi, un camion che trasporta una sorta di

maxi cisterna, improvvisamente esce dall’area cantiere immettendosi in autostrada ma, essendo molto lungo, l’autista prende male le misure ed il mezzo rimane

bloccato in obliquo sulla strada bloccandola di fatto nella sua interezza.

Lo schianto è stato molto violento

In virtù della velocità sostenuta il conducente del tir blu non può fare praticamente nulla per evitare lo schianto. Se ne rende conto lo stesso autista, il quale cerca semplicemente di spostarsi più a destra possibile preparandosi poi per l’impatto che, a giudicare dalle immagini, è stato davvero violento. Si vede infatti il camion da lavoro venire letteralmente sollevato da terra ribaltandosi probabilmente su un fianco mentre il tir blu finisce ad imbuto tra l’altro camion ed il guard rail, rimanendo in piedi. L’incidente si è verificato il 3 giugno ed il video, caricato nelle ore successive sul web, ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni su tutte le piattaforme social. Tra le quali Reddit, dove gli utenti hanno ampiamente commentato il gesto assurdo di uno dei due conducenti immaginando come debba essersi sentito l’altro nel ritrovarsi faccia a faccia con un camion.