Enorme gru collassa a terra nel cantiere di una nuova ferrovia: è un disastro

Una enorme gru è collassata durante i lavori di costruzione di una nuova ferrovia. Il disastro è stato filmato da alcuni residenti e nel video si sentono le loro urla

Disastroso incidente durante i lavori di spostamento di materiale per la costruzione di una ferrovia. Una enorme gru si è letteralmente ribaltata davanti agli operai e ai residenti, increduli, mentre stava sollevando un carico pesante. L’intera scena è stata immortalata in un video divenuto virale sui social network: con tutta probabilità l’imponente gru era mal posizionata oppure il materiale sollevato era di peso inferiore alla sua portata massima o, ancora, dondolava troppo in aria. Sta di fatto che improvvisamente l’operatore ha perso il controllo della gru che ha iniziato a muoversi, fino a capovolgersi a terra. L’incidente si è verificato nella giornata di domenica nella zona di Batutulis, vicino a Bogor, città dell’indonesia nella provincia di Giava Occidentale.

LEGGI ANCHE =>> Gru edile colpisce un pick up in viaggio in autostrada, è un disastro: morti due uomini

Il video del crollo ripreso dai residenti

Qui era in costruzione una ferrovia a doppio binario quando il mezzo si è ribaltato: residenti e agenti hanno immediatamente fornito assistenza all’operatore della gru il quale fortunatamente non ha riportato conseguenze. Ingenti invece i danni alla gru: per ripristinare la situazione i lavori sono stati interrotti per lungo tempo ed il mezzo ha sospeso le attività per poter essere riparato. Nel frattempo il filmato, registrato da alcuni residenti, ha collezionato migliaia di visualizzazioni tra Youtube, Facebook e Twitter: in esso si avverte a un certo punto un fortissimo rumore, segnale di un probabile cedimento, e il tutto avviene a pochi metri da una strada trafficata.