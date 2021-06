Harry e Meghan di nuovo genitori: è nata Lilibet Diana

Dopo il piccolo Archie, nato due anni fa, il Principe Harry e Meghan Markle sono diventati di nuovo genitori. E’ nata Lilibet Diana.

Il Principe Harry e Meghan Markle sono di nuovo genitori. Lo scorso 4 giugno, al “Santa Barbara Cottage Hospital” a Santa Barbara, in California, è venuta alla luce la piccola Lilibet Diana. I Duchi di Sussex ieri hanno annunciato la lieta notizia con un comunicato stampa ufficiale che recita:

“Il 4 giugno siamo stati benedetti con l’arrivo di nostra figlia, Lili. È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia”.

Se Diana è un chiaro omaggio alla madre di Harry, il nome di Lili, che pesa più di 3 kg e gode di ottima salute, è un chiaro riferimento alla regina Elisabetta. Lilibet, infatti è il soprannome con cui i familiari chiamavano Elisabetta che da piccola non sapeva pronunciare il suo nome, ma è anche il nomignolo che il Principe Filippo utilizzava per chiamare la consorte. Solo un omaggio, o una chiara strategia di marketing, in seguito all’intervista al vetriolo che la coppia ha rilasciato, in esclusiva mondiale, ad Oprah Winfrey?

Gli auguri dalla Casa reale inglese

Intanto, dalla Casa reale inglese, tramite Twitter, sono arrivati gli auguri ad Harry e Meghan per la nascita della bambina:

“Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita di Lilibet Diana! La regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge sono lieti della notizia. Lilibet è l’undicesima pronipote di Sua Maestà”.

Maria Rita Gagliardi