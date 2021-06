Maxi demolizione di quattro enormi torri durante una partita di calcio: il video è virale

In migliaia hanno assistito all’ultimo saluto alle quattro torri della Rugeley Power Station, demolite nell’ambito di una demolizione controllata. L’intero quartiere diventerà ‘green’

Maxi demolizione controllata quella andata in scena nella cittadina di Rugeley, nella contea dello Staffordshire in Inghilterra. Qui sono state fatte crollare le quattro enormi torri di raffreddamento della Rugeley Power Station che per decenni hanno dominato lo skyline cittadino: collassate praticamente in simultanea davanti a centinaia di cittadini stupiti ma anche entusiasti del fatto che finalmente potranno tornare ad ammirare il paesaggio nella sua interezza. Le strutture, alte 117 metri l’una, sono state abbattute nell’ambito dell’ultima fase di demolizione del sito che dovrebbe concludersi, come dichiarato dai funzionari della società Engie, entro la fine dell’anno prima che prendano forma i piano di riqualificazione. Qui infatti è in programma la costruzione di 2300 abitazioni a basse emissioni di carbonio, oltre a spazi per l’impiego e una scuola.

LEGGI ANCHE =>> Edificio gli crolla davanti: rischia di morire ma continua a camminare come niente fosse

Una bambina di 11 anni ha premuto il pulsante della demolizione

La piccola Lilly Patterson, 11 anni, che vive a Rugeley e studia alla Redbrook Hayes Community Primary School, è stata scelta per premere il pulsante che ha innescato la demolizione dopo aver partecipato ad un concorso nel quale si chiedeva di immaginare come sarà la città nel 2030. La ragazzina ha dichiarato: “Quando mi hanno detto che lo avrei fatto io ero molto emozionata e l’ho detto subito a mia madre. Avrei guardato comunque la demolizione, il fatto che abbia premuto io il pulsante è stato incredibile”. “Eravamo molto emozionati – ha aggiunto la madre, Rachel McCutchen di 33 anni – e ci siamo sentiti molto privilegiati ad essere qui per premere il pulsante”. C’è chi quelle torri le ha viste sin dai suoi primi giorni di vita in città, e di fatti la gente ha partecipato numerosa per dare loro l’ultimo saluto prima di guardare ad un futuro più green per l’intera comunità. Anche se inizialmente alcuni residenti storici hanno avvertito una sorta di senso di vuoto, dato che le quattro torri erano davvero imponenti. Aggiungendo però che “si tratta di un’incredibile opportunità di rigenerazione”. Tanti video della demolzione controllata sono finiti sul web: il più curioso mostra una partita di calcio che viene letteralmente interrotta dal crollo delle strutture.