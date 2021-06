Dramma in volo: esperto pilota 25enne muore mentre irrora i campi

Dramma nei cieli del Sud Africa, su cui si stava facendo chiarezza solo adesso.

Un pilota britannico è morto in un incidente di elicottero, nel paese di cui si era innamorato e dove aveva conosciuto la sua ragazza.

Il 25enne Stewart Graham, di Edimburgo, è morto all’alba (intorno alle 4 del mattino) del 19 gennaio mentre spruzzava pesticidi su dei frutteti di pere.

Il ragazzo si trovava in volo da due ore quando – secondo le prime ricostruzioni – si sia scontrato contro il cavo di terra di un pilone dell’elettricità, precipitando così sul terreno.

Solo qualche giorno fa è giunto il responso di un’indagine di quattro mesi dell’Ente per l’aviazione civile sudafricana che ha affermato che l’incidente non è legato a guasti di tipo meccanico né a causa delle condizioni meteorologiche.

Graham era un pilota esperto, con oltre 1300 di volo dal momento in cui ha ottenuto la sua licenza, nel 2017.

E anche l’uso del monomotore con il quale ha perso la vita (l’elicottero monomotore Bell Jet Ranger) gli era ben noto: secondo il sito di notizie TimesLIVE, erano oltre 500 le ore di esperienza di volo con l’elicottero utilizzato per l’irrorazione delle colture nell’Africa meridionale.

Nonostante ciò, una fatalità lo ha portato a morire – in quel paese di cui si era innamorato, come testimoniato da uno dei suoi ultimi tweet: “E’ un privilegio vivere e volare in un Paese così bello”.