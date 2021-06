L’Isola dei Famosi 2021, è Awed il vincitore

Awed è il vincitore dell’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi”.

E’ Awed, al secolo Simone Paciello, youtuber 24enne napoletano, il vincitore dell’edizione 2021, condotta da Ilary Blasi, de “L’Isola dei Famosi”. La proclamazione, a causa delle complicazioni legate all’emergenza COVID-19, è avvenuta, in via del tutto straordinaria, direttamente dall’Honduras. Ad Awed va un montepremi di 100mila euro la cui metà sarà devoluta in beneficenza ad un ente benefico scelto dal vincitore. Secondo posto per la comica Valentina Persia, medaglia di bronzo per l’ex tronista Andrea Cerioli.

Lo svolgimento della serata

Lo youtuber ha battuto l’amico Matteo Diamante per il sesto posto e via via gli altri naufraghi, Beatrice Marchetti e Ignazio Moser (quest’ultimo ha potuto rivedere la fidanzata Cecilia Rodriguez rifiutando, però, di farle la proposta di matrimonio in diretta nazionale), fino ad arrivare alla proclamazione assoluta che, tra emozione e lacrime, l’ha visto trionfatore del reality show di sopravvivenza di Canale 5. Simone ha dedicato il suo intero percorso ai tanti giovani che, come lui in passato, si sentono esclusi:

“Sono un eterno insicuro, non pensavo di arrivare fino a qui. Dedico questo percorso a chi si è sempre sentito escluso, a chi non fa parte di compagnie, a chi cerca da solo di evadere e trovare la sua strada, a chi insegue un sogno e si sente capito da pochi. Credete nei sogni, nelle cose più impossibili. Non arrendetevi mai. Se anche un essere così è sopravvissuto su un’isola deserta per 85 giorni, vuol dire che realmente ce la può fare chiunque”.

Maria Rita Gagliardi