Polizia insegue un motociclista per eccesso di velocità: durante la fuga l’uomo si ferma a fare benzina

Bizzarro e inconsueto episodio quello avvenuto sulle strade californiane dove un motociclista, nel bel mezzo di un inseguimento con la polizia, ha accostato per fare rifornimento

Scene da film ma con una parentesi inattesa quelle mostrate dai media nelle ultime ore nella contea californiana di Los Angeles. Nel pomeriggio di lunedì la polizia ha inseguito a lungo un motocislista ricercato per eccesso di velocità e per non avere etichette identificative apposte sulla moto nella San Gabriel Valley. Lo ha confermato il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles: l’inseguimento è iniziato intorno alle 11:30 a Baldwin Park spostandosi poi nell’area di West Covina, con il motociclista in fuga che ha utilizzato prevalentemente strade di superficie, lanciandosi anche, a tutta velocità, sulle autostrade 10, 605 e 210. Come spesso accade, gran parte dell’inseguimento è stato filmato dagli elicotteri delle emittenti televisive locali e mostrato sia in diretta tv che sui social in tempo reale. Fin qui nulla di inconsueto, se non fosse che, in un bizzarro colpo di scena, a metà inseguimento il motociclista è entrato in un’area di servizio fermandosi per fare rifornimento di benzina.

Evacuato un parcheggio per un sospetto allarme bomba

Intorno alle 12:30 l’insegumento si è spostato in direzione ovest con il sospetto che si è immesso uslla 210 Freeway: poi, pochi istanti dopo, è entrato in un parcheggio vicino al centro commerciale The Paseo a Pasadena, nascondendosi in un garage prima di essere trovato e arrestato, come confermato da Lisa Derderian della città di Pasadena. Dopo che l’uomo è stato preso in custodia, le autorità hanno convocato una squadra di artificieri sulla scena per assicurarsi che il parcheggio fosse sicuro a causa di una nota preoccupante che il motociclista ha lasciato sulla moto. L’area circostante il parcheggio è stata soggetta ad ordini di evacuazione per evitare ogni rischio.