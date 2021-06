Siti e media di mezzo mondo in down: cosa sta succedendo?

I siti di tantissimi media internazionali sono diventati temporaneamente inaccessibili questa mattina. La causa? Un incidente tecnico che ha colpito Fastly.

Le pagine di molti siti internazionali sono andati in down questa mattina e ora stanno riprendendo a funzionare. Durante il periodo di down, diverse pagine di media riportavano genericamente la dicitura ‘Error 503 Service Unavailable’.

Quali sono stati i siti principali ad andare in down? Oltre a quello del governo della Gran Bretagna e dei media britannici ‘Guardian’ e ‘Bbc’, sono stati temporaneamente inaccessibili anche il sito della ‘Cnn’ è risultato inaccessibile e di ‘Le Monde’. Il collegamento è risultato invece intermittente per le pagine di altri importanti giornali mondiali.

Crash tecnico del provider Fastly: diversi siti in panne per ore

Perché si è avuto questo problema? L’incidente tecnico ha colpito Fastly, il cloud computing provider americano ad ampia diffusione, che ha la funzione di velocizzare i tempi necessari a scaricare i contenuti dei siti. Non si è trattato, dunque, di un attacco hacker.

Il provider ha fatto sapere di “aver individuato il problema” e di essere al lavoro per trovare una soluzione. Questo è ciò che si legge sul sito del provider: “Stiamo continuando a indagare sulla questione”.

Il provider, in realtà, non ha mai smesso di funzionare, ma ha mandato in blocco i siti di moltissimi media internazionali e anche Amazon, Reddit, Twitch, Spotify e molti altri siti.