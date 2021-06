Tornado impressionante travolge pali della luce e case: “È sparito del bestiame”

In una delle contee della California maggiormente colpite dai tornado ne è stato segnalato uno che ha provocato molti danni a strutture, pali della luce e alberi. I video amatoriali sono impressionanti

Sono immagini sensazionali quelle che arrivano dalla California dove nelle scorse ore un gigantesco tornado ha toccato terra a nord di Firestone raggiungendo un’area a poche centinaia di metri a nord-ovest di Platteville, nella contea di Weld. Il National Weather Service ha emesso un avviso di tornado nell’area fino alle 18 di lunedì esordanto i residenti nell’area colpita a prendere le dovute precauzioni e mettersi al riparo. E quanto previsto è successo: intorno alle 17:!5 è stato catturato da AirTracker7 ma anche da diversi residenti il video dell’enorme tornado in movimento, talmente grande da sollevare imponenti quantità di terra, e che in virtù delle condizioni meteo è rimasto a terra per diversi minuti prima di dissolversi.

Segnalazioni di bestiame perso durante il passaggio del tornado

Le autorità della contea di Weld hanno affermato che il tornado ha viaggiato tra la Highway 66 e la Weld County Road 42, tra il WCR 17 e il 13. Il tornado si è dissipato intorno alle 17:45. Il National Weather Service ha dichiarato che i pali e le linee elettriche sono stati abbattuti vicino all’autostrada 66 e alla County Road 21. Una casa è stata danneggiata dopo che una linea elettrica abbattuta ha causato un incendio. I funzionari hanno detto che almeno altre due case sono state segnalate danneggiate dal tornado. L’ufficio di gestione delle emergenze della contea di Weld ha identificato complessivamente sei strutture potenzialmente danneggiate o distrutte in attesa di ulteriori valutazioni dei danni. Non sono stati segnalati feriti, tuttavia, secondo il distretto dei vigili del fuoco di Platteville Gilcrest, ci sono state segnalazioni di bestiame perso. Alcuni residenti hanno trovato alcuni gattini sopravvissuti all’interno di un edficio danneggiato dalla tromba d’aria. Nelle prossime ore studiando il percorso e l’entità dei danni se ne determinerà l’intensità. Le tempeste che hanno prodotto il tornado hanno causato disagi all’aeroporto internazionale di Denver. L’aeroporto ha segnalato diversi ritardi in partenza e in arrivo. La contea del Colorado più colpita dai tornado è proprio quella di Weld, che conta 268 tornado dal 1950.