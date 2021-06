Tre donne circondate da sette squali a riva: il video è diventato virale

Stavano galleggiando nelle acque basse quando intorno a loro è comparso un gruppo di squali martello. Attimi di stupore e alta tensione a Pensacola

In Florida c’è chi paga per poter vivere l’emozione di nuotare con gli squali ma nelle ultime ore un gruppo di persone ha vissuto questo adrenalinico incontro a costo zero e a pochi metri dalla spiaggia. È accaduto a Pensacola dove alcuni bagnanti si sono ritrovati letteralmente circondati da un gruppo di squali; tra di loro tre donne, Lacey Faciane, Casie Thompson e Qyuston Ebanks che improvvisamente, mentre si trovavano su una sorta di zattera galleggiante, si sono ritrovate a poter solo guardare impotenti gli squali che giravano attorno a loro. “Un barcaiolo ha urlato ‘squalo’ e così ha fatto un altro gruppo di bagnanti – ha detto Faciane – in pochi istanti erano intorno a noi”. Il video è stato ripreso dalla madre di Thompson e mostra ben sette squali martello nuotare intornoalle donne, stupite e allo stesso tempo preoccupate, il tutto a pochi centimetri da loro. Dopo essersi assicurate che i loro figli fossero a riva non hanno potuto fare altro che rimanere immobili, in attesa di poter guadagnare la fuga.

“Erano 7 squali nell’acqua che ci arrivava alle ginocchia”

“Di solito devi pagare per questo e noi non abbiamo dovuto farlo – ha detto Faciane – Quindi si, è stata un’esperienza fantastica”. “Mi trovavo in una situazione nella quale tra me e me dicevo ‘ Signore proteggici – ha aggiunto Eubanks – non riuscivo a pensare ad altro”. Le donne hanno detto che alcuni squali erano lunghi quasi due metri e mezzo. “Erano proprio a riva, voglio dire, l’acqua ci arrivava appena al ginocchio, loro hanno semplicemente nuotato intorno alla barca e poi se ne sono andati”. “È molto raro vedere un gruppo di squali martello nuotare vicino a te, in acque basse e vicino a riva, quindi è una cosa irripetibile”, ha detto Thompson.