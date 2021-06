Esce dal negozio con i nipoti: picchiata, minacciata e rapinata da due uomini

Una 72nne ha vissuto momento di terrore dopo aver fatto la spesa: due sospetti l’hanno avvicinata e aggredita per sottrarle i gioielli. Il tutto mentre era insieme ai due giovani nipoti

Si è recata con i suoi nipoti in un negozio di alimentari per fare la spesa ma all’uscita le è stata tesa un’imboscata finita male. Porta i segni dell’aggressione subita, una 72enne di Galveston, Stati Uniti, che lunedì sera intorno alle 21.30, mentre usciva da un negozio Kroger si è trovata faccia a faccia con due uomini armati. La donna, che non ha voluto essere identificata, ha rivissuto quei drammatici momenti spiegando che la nipote 15enne è riuscita ad entrare in macchina mentre lei ed il nipote 21enne sono stati tenuti sotto tiro. Uno dei sospettati avrebbe detto al nipote della donna che avrebbe fatto loro “saltare le cervella”. È stato allora che i sospetti hanno colpito sia l’anziana che il nipote sottraendole i gioielli; lei ha raccontato che in quel momento la sua unica preoccupazione era l’incolumità dei nipoti e di non essersi nemmeno accorta che stava sanguinando.

LEGGI ANCHE =>> Banda di adolescenti cerca di rapinare la fidanzata, lui interviene: padre di 2 figli ucciso di botte

La polizia è a caccia dei sospetti: “Fuggiti su un’auto bianca”

Purtroppo però ha riportato ferite notevoli che hanno richiesto ben 12 punti di sutura. La polizia ha avviato le indagini e la caccia ai sospetti, rivelando che entrambi avevano tatuaggi sul viso ed uno dei due era vestito interamente in nero. Secondo quanto rilevato dagli investigatori i ladri sarebbero fuggiti a bordo di una berlina bianca, probabilmente una Honda. Chiunque abbia informazioni, ha sottolineato la polizia, è invitato a contattare il dipartimento di polizia di Galveston o Galbeston Crime Stoppers. La donna invece ha voluto raccontare quanto le è accaduto per aiutare altri anziani a prendere le dovute precauzioni per evitare di trovarsi in terribili situazioni come quella da lei vissuta.