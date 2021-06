Mamma si spaccia per la figlia ed entra nella scuola: “Così ho aggirato le misure di sicurezza”

Una donna ha finto di essere la figlia adolescente ed è riuscita a entrare nella scuola media da lei frequentata, superando le misure di sicurezza. Il video è finito sui social

Avrebbe eseguito, a suo dire, un “esperimento sociale” spacciandosi per la figlia ed entrando nella scuola media frequentata dall’adolescente. La storia arriva da El Paso, in Texas e riguarda Casey Garcia, una madre di 30 anni che ha detto di aver registrato e pubblicato un video nel quale si riprende nell’atto di intrufolarsi, vestita come sua figlia e quindi fingendo di essere lei, nella scuola per testare la sicurezza del campus. La donna si è tinta nei capelli e ha usato l’autoabbronzante, indossando vestiti da teenager prima di entrare nel campus della Garcia Enriquez Middle School di San Elizario, ad una ventina di miglia a sud di El Paso. Ha detto inoltre di aver fornito il numero di identifcazione di sua figlia all’atto dell’ingresso e questo le ha consentito di entrare nell’edificio.

La mamma 30enne è stata arrestata

Il video pubblicato sui social mostra la donna, con indosso una mascherina, entrare nella scuola, salutare le persone nei corridoi e andare in classe. Ha trascorso l’intera mattina e buona parte del pomeriggio in aula prima di essere notata da un’insegnante e consegnarsi al preside. In un video registrato pochi istanti prima del suo arresto la donna si riprende mentre esce di casa per attendere gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea. “Vi sto solo informando che sto registrando”, dice agli agenti i quali rispondono, “va tutto bene signora, anche noi”. Secondo quanto riferito, il sovrintendente del distretto scolastico indipendente di San Elizario ha affermato che il distretto sta rivedendo e rinnovando le misure di sicurezza. Garcia è accusata di violazione di domicilio e manomissione di registri governativi.