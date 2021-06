Colpito in pieno da un fulmine mentre gioca in un campo da golf: un uomo è morto

Stava semplicemente giocando a golf in un campo della contea di Burlington, nel New Jersey, quando un fulmine lo ha colpito in pieno, uccidendolo.

Un uomo è deceduto dopo essere stato investito da una scarica elettrica, mentre stava giocando in un campo da golf nella cittadina di Westampton, nel New Jersey. L’incidente si è verificato nel Burlington Country CLub di Burrs Road intorno alle 15:45 di mercoledì, quando sulla zona è arrivato un temporale caratterizzato da numerosi fulmini. Fox29 ha dato notizia della morte dell’uomo avvenuta tra la sesta e la settima buca del campo da golf. Secondo la ricostruzione dei fatti ad opera della polizia che ha ascoltato anche i responsabili della struttura, la vittima, un giocatore di 70 anni, sarebbe stato colto alla sprovvista dal temporale e non riuscendo probabilmente a fare rientro in tempo nell’edificio al coperto sarebbe andato a cercare riparo sotto ad un albero.

Il giocatore è morto prima dell’arrivo dei soccorritori

Qui però la scarica elettrica si sarebbe abbattuta con tutta la sua violenza, colpendo anche l’uomo che è stramazzato a terra in condizioni gravissime. I soccorritori non hanno potuto fare niente per salvarlo: è infatti deceduto prima che arrivasse il personale medico, che dunque ha potuto soltanto dichiararne il decesso per poi portare via il corpo dell’uomo, la cui identità non è stata al momento resa nota. Il campo da golf è stato chiuso per il resto della giornata.