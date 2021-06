Due passeggeri positivi sulla prima nave da crociera Covid-free più grande del mondo

Brutte notizie per la nave da crociera Covid-free Celebrity Millennium. Nonostante tutti i controlli pre-partenza e l’obbligo di vaccino, a bordo sono stati rilevati due casi positivi al Covid

Tutti i passeggeri adulti e l’intero equipaggio salito a bordo del Celebrity Millennium per quella che doveva essere a tutti gli effetti la prima crociera nel nord America dal 2020, dovevano dimostrare di essere completamente vaccinati e fornire un test Covid-19 negativo prima di salire a bordo o al momento dell’imbarco. Ma nonostante queste misure scrupolose due passeggeri che alloggiano nella stessa cabina sono risultati positivi al Covid. La scoperta è avvenuta mentre erano già a bordo, durante i test effettuati prima di sbarcare a St. Maarten. “I passeggeri sono asintomatici e attualmente in isolamento, monitorati dal nostro team medico”, ha detto la compagnia crocieristica in una nota diffusa da ABC News. “Stiamo conducendo il tracciamento dei contatti, accelerando i test per tutti i contatti stretti e monitorando da vicino la situazione”.

Dovranno rimanere a St.Maarten fin quando il test sarà negativo

Un portavoce ha sottolineato che i due passeggeri positivi rimarranno a St. Maarten fino a quando non risulteranno negativi, a quel punto la compagnia provvederà ad aiutarli ad organizzare il viaggio per il rientro a casa. Il Millennium è ad oggi la più grande nave da crociera al mondo per crociere Covid-free. Solitamente contiene oltre 2000 persone ma in questo periodo opera a circa il 30% della sua piena capacità.

“Non sono necessarie mascherine o distanziamento sociale in virtù della bassa occupazione della nave”, ha spiegato l’ad e presidente di Celebrity Lisa Lutoff-Perlo prima dell’inizio della crociera: “Gli ospiti avranno molto spazio con molte opzioni per la ristorazione e molteplici attività”. Inoltre sono state apportate modifiche alle loro operazioni scambiando la consueta esercitazione sul ponte della nave, solitamente affollata, con una versione online, ed eliminando i buffet self-service. L’infermeria è ora composta da due medici e unidici infermieri e sono stati aggiunti ventilatori e stanze di isolamento a bordo. I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sconsigliano ancora i viaggi in crociera ma di recente a Celebrity è stato dato il via libera per l’avvio della prima crociera fuori dagli Stati Uniti.