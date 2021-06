Incendio divampa al terzo piano: i vicini si arrampicano sul palazzo e salvano tre bimbi a mani nude

Hanno letteralmente calato tre bambini da una finestra al terzo piano a terra a mani nude con una vera e propria catena umana. L’eroico salvataggio è avvenuto durante un incendio in Russia

Senza l’intervento dei vicini di casa con tutta probabilità non ce l’avrebbero fatta. Sono dei miracolati i tre bimbi salvati durante uno spaventoso incendio scoppiato al terzo piano di un palazzo, con una modalità estremamente rischiosa ma che ha funzionato; ci troviamo in Russia ed il video è virale proprio in queste ore: mostra alcune persone arrampicarsi sui pluviali attaccati ai muri del palazzo per raggiungere l’appartamento nel quale i bambini avevano accidentalmente causato un incendio. Il giornalista locale Alec Luhn ha diffuso su Twitter il filmato che mostra gli adulti, vicini di casa dei bimbi fuggiti in strada quando si

sono accorti dell’incendio, arrampicarsi a mani nude sul palazzo mentre i tre bambini aspettano alla finestra. Appena li raggiungono, con una vera e propria catena umana li afferrano uno per uno, trasferendoli di mano in mano fino a far loro toccare terra.

Vigili del fuoco e polizia hanno lodato il coraggio dei vicini

Secondo quanto riportato da GTRK Kostroma, media della città nella quale è avvenuto l’incendio, i bambini erano a casa da soli e giocando con un accendino in cucina avrebbero dato fuoco ad una poltrona. In pochi istanti le fiamme si sono propagate in tutto l’appartamento. I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco ma dato che la situazione stava rapidamente peggiorando hanno deciso di intervenire e grazie al loro gesto eroico nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno lodato il coraggioso lavoro degli uomini, che prima di compiere l’eroico gesto avevano tentato di sfondare la porta, senza riuscirci. Le autorità per la protezione dei minori hanno avviato un’indagine: sembra che la madre fosse uscita con un altro figlio, lasciando i tre a carico del compagno che però a sua volta ha lasciato l’appartamento chiudendo la porta a chiave e bloccando i bambini all’interno.