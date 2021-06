Madre e figlio di un’influente famiglia americana trovati morti: il ragazzo era indagato per la morte di una 19enne

Sarebbero stati uccisi con diversi proiettili madre e figlio della famiglia Murdaugh, tra le più influenti della Carolina del Sud. Si indaga per duplice omicidio

Una madre e un figlio, membri di una delle famiglie più importanti della Carolina del sud, sono stati trovati senza vita nella loro proprietà. I corpi di Maggie Murdaugh, 52 anni e del figlio Paul di 22 anni, che stava affrontando un processo legato alla morte, in barca, di una studentessa adolescente, sono stati rinvenuti lunedì sera e da una prima analisi dei corpi sono emerse diverse ferite da arma da fuoco. I cadaveri si trovavano vicino alla loro casa in Moselle Road, a Islandton, piccola cittadina nel cuore dello stato americano con solo settanta residenti. Pochi dettagli dell’indagine sono stati resi noti e nessun arresto è stato effettuato nel corso della settimana. L’ufficio dello sceriffo della contea di Colleton ha confermato che sta indagando in base ad inidizi che lascerebbero pensare ad un doppio omicidio e ha detto di aver consegnato il caso alla divisione delle forze dell’ordine dello stato.

Paul Murdaugh stava affrontando un processo per la morte della diciannovenne Mallory Beach, studentessa dell’Università della Carolina del Sud deceduta in un incidente in barca nelle acque a nord di Hilton Head Island nel 2019. Paul avrebbe manovrato l’imbarcazione. Suo nonno, Randolph Murdaugh III, così come il suo bisnonno e il suo trisnonno, prestarono servizio come avvocati di lunga data del 14° Circuito. Il padre di Paul, Alex, lavora per il prestigioso studio legale Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth e Detrick, fondato da Randolph Murdaugh nel 1910. Giovedì, lo studio ha annunciato che Randolph Murdaugh III, 81 anni, era morto, il giorno prima delle funzioni religiose.

Le condoglianze della famiglia della 19enne morta

“Chiediamo la vostra continua pazienza e preghiere durante questo tragico momento”, si legge in un post che l’azienda ha pubblicato su Facebook. “Si prega di contattare le forze dell’ordine se si dispone di informazioni che potrebbero essere importanti.” La famiglia di Beach ha offerto ai Murdaugh le proprie condoglianze: “Avendo subito la devastante perdita della propria figlia, la famiglia prega che i Murdaugh possano trovare un certo livello di pace da questa tragica perdita. Vorrebbero che la famiglia e la comunità sapessero che i loro pensieri e le loro continue preghiere sono con i Murdaugh”, ha detto la famiglia in una dichiarazione rilasciata a WTOC 11.