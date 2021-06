Scivola dalla scala e cade dall’undicesimo piano: Maximilian è morto a 25 anni

È scivolato dalla scala esterna di un palazzo precipitando nel vuoto per diversi metri. Morto un ragazzo di Bolzano a Graz, dove studiava per laurearsi in architettura

Un banale incidente ha portato via la vita di un ragazzo di soli 25 anni. La vittima è Maximilian Micheloni, appassionato sub e apneista, deceduto in un palazzo di Graz per una probabile caduta. Il corpo senza vita del 25enne di Bolzano infatti, è stato trovato ai piedi di una scala esterna dell’edificio e analizzandone la posizione e le ferite riscontrate, la Kriminalpolizei austriaca ritiene che possa essere scivolato cadendo per diversi metri o meglio precipitando nel vuoto. Maximilian si trovava sul posto per effettuare un sopralluogo di lavoro quando per ragioni da chiarire sarebbe caduto. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni da parte della polizia austriaca che ha solo sottolineato che il corpo del ragazzo, che dal 2016 viveva in Austria, è stato rinvenuto ai piedi di un edificio che non era la sua residenza e che si trova in via St. Peter Hauptstrasse.

Il 25enne è precipitato nel vuoto

La caduta sarebbe avvenuta dall’undicesimo piano del palazzo che aveva raggiunto salendo sulla scala esterna. Tra un anno il ragazzo avrebbe dovuto conseguire la laurea in architettura all’università di Graz. La notizia ha sconvolto l’intera comunità bolzanina, che si è stretta attorno alla famiglia e agli amici di Maximilian, che aveva un’intera vita davanti, molti sogni, ambizioni e progetti da realizzare.