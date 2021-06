Sondaggi politici, Fratelli d’Italia “punta” la Lega. PD stabile, M5S perde mezzo punto

Fratelli d’Italia prosegue la sua ascesa e rosicchia altro terreno alla Lega.

Il partito sovranista, guidato dalla leader Giorgia Meloni, sale di un ulteriore 0,3% rispetto al sondaggio di due settimane fa e si porta al 19,3%, riducendo ancora la forbice con il Carroccio.

Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, infatti, il partito del segretario Matteo Salvini resta al 21,5%, senza alcuna variazione rispetto al precedente sondaggio: il vantaggio nei confronti degli alleati di coalizione (ma attualmente non di governo, ndr) è del 2,2%.

Il terzo posto è occupato dal Partito Democratico, che vede “scappare” Fratelli d’Italia. Il ritardo nei confronti della forza politica erede di Alleanza Nazionale è ora di mezzo punto, anche se rispetto alla precedente rilevazione i “Dem” hanno guadagnato un decimo di punto (18,8% contro il 18,7% precedente).

Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra

Mezzo punto in meno, invece, per il Movimento 5 Stelle, che dopo un periodo di risalita deve di nuovo fare i conti con un trend in negativo. I pentastellati vengono dati al 16,4%, in calo dello 0,5% rispetto a 14 giorni fa.

Scende, anche se di poco, Forza Italia, che passa dal 7,4% di due settimane fa al 7,2% attuale.

Pochissime variazioni tra i partiti minori, con Azione di Carlo Calenda che si ferma al 3%, mantenendo mezzo punto di vantaggio su Italia Viva di Matteo Renzi.

In caso di ritorno alle urne, l’eventuale coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) conquisterebbe il 48% dei consensi. L’alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1-MDP non andrebbe oltre il 39,4%, ma con il supporto di altre forze dell’area del centrosinistra (IV, Azione, Verdi e +Europa) si arriverebbe al 48,2%.