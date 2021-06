Estrae la pistola perchè crede di essere seguito, poi parte un colpo: colpito il figlio di 9 anni

Un uomo ha accidentalmente ferito il bambino che si trovava nella sua auto esplodendo involontariamente un proiettile che lo ha raggiunto al petto

Un bambino di 9 anni è stato accidentalmente colpito da un proiettile esploso da un’arma da fuoco impugnata da un membro della sua stessa famiglia. Il dramma si è consumato venerdì sera a Houston, in Texas, in quello che a detta dei medici che hanno soccorso il bimbo avrebbe potuto avere un epilogo davvero tragico; come riportato dalle autorità la ‘sparatoria’ è stata l’indiretta conseguenza di un “episodio” stradale legato a sospetti dell’uomo alla guida: è accaduto intorno alle 23 nel blocco 4500 di Hershe Street vicino a Lyons Avenue, nel quinto quartiere.

LEGGI ANCHE =>> Sparatoria in strada: bimba di 6 anni colpita da un proiettile volante, è morta

L’uomo sta collaborando con gli investigatori

Stando alla ricostruzione dei fatti il bambino si trovava all’interno di un veicolo guidato dal padre, o patrigno il quale credeva di essere seguito da un’altra auto. A quel punto ha estratto la pistola, per difendersi all’occorrenza ma è riuscito a tornare a casa senza incidenti. Quando però è giunto nei pressi della sua abitazione ha tentato di riporre l’arma, carica e senza sicura, nella fondina e a quel punto è partito un colpo che ha raggiunto il bambino al petto. Resosi conto della gravità della situazione l’uomo ha immediatamente portato il bimbo nella più vicina caserma dei pompieri; da lì è stato disposto l’immediato trasporto del bambino ferito in ospedale dove i medici sono intervenuti subito stabilizzandolo. Secondo l’ultimo bollettino medico, seppur in condizioni serie, dovrebbe sopravvivere. L’uomo nel frattempo non si è sottratto alle sue responsabilità e sta collaborando alle indagini avviate dalla polizia, fornendo la sua testimonianza. Non è chiaro al momento se verrà o meno accusato.