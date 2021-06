Scarica 80mila monetine davanti casa della ex: “Ultimo pagamento per il mantenimento dei figli”

Un uomo ha versato migliaia di monetine, somma per il mantenimento, di fronte all’abitazione della ex moglie dopo che la figlia ha compiuto 18 anni. Lei e la madre hanno donato tutto in beneficenza

È arrivato di fronte alla casa dell’ex moglie con un piccolo rimorchio attaccato al suo Suv e ha scaricato il suo ‘carico’. Ben 80mila monetine che, un uomo, ha versato davanti all’abitazione, dicendo poi alla madre che si trattava del suo ultimo pagamento per il mantenimento della figlia, che da poco aveva festeggiato i 18 anni. Il curioso episodio è avvenuto a Richmond, nello stato americano della Virginia ma anzichè provocare un nuovo scontro in famiglia si è trasformato in un’occasione per fare del bene. Infatti Avery Sanford e la madre hanno deciso di donare gli 800 dollari in monetine ad un’associazione che si occupa di proteggere le vittime di abusi domestici. Sanford ha raccontato che il padre ha affittato il mezzo per poi fermarsi davanti alla sua casa scaricando le migliaia di centesimi in strada. Inizialmente la madre, Raven Sickal, non ha riconosciuto l’uomo e gli ha detto che cosa stesse succedendo, al che lui ha risposto: “È il tuo ultimo pagamento per il mantenimento dei figli”. “È stato allora che ha capito chi fosse – ha detto Sanford – Non ha messo in imbarazzo soltanto lei ma anche me e mia sorella. Ed è sconvolgente che prima di compiere un gesto simile non abbia neanche riflettuto un attimo in tal senso”.

LEGGI ANCHE =>> Ucciso un ragazzo di 20 anni che tentava di difendere la madre dalla furia omicida dell’ex compagno

Dopo aver spalato via tutte le monetine la futura matricola del Virginia Tech ha denunciato alla polizia l’incidente insieme alla madre, ma hanno poi preso una splendida decisione: donare tutto, fino all’ultimo centesimo. “Donare quei soldi a mamme e bambini bisognosi credo abbia davvero trasformato il triste episodio in una situazione positiva”, ha detto Sanford. “Puoi imparare una lezione da questo”. Le loro azioni hanno innescato un effetto domino di gentilezza, con donazioni che si sono riversate nell’organizzazione no profit da tutto il mondo, ha affermato Mary Maupai, direttrice dello sviluppo di Safe Harbor.

Le parole dell’uomo: “Le emozioni hanno avuto la meglio”

“La nostra pagina delle donazioni online è esplosa. E abbiamo ricevuto donazioni per un valore di oltre 47mila dollari a livello locale, nazionale, internazionale, fino all’Inghilterra e oltre”, ha detto Maupai. Una reazione che ha commosso Sickal. Sanford ha rivelato che non parlava con il padre da anni e l’incidente, ha detto, le ha dato solo la conferma di aver fatto la cosa giusta, aggiungendo di non avere alcun interesse ad instaurare una relazione con qualcuno che manca di rispetto a sua madre. “È davvero doloroso e dannoso per i tuoi figli quando fai cose del genere. E non importa quanti anni hanno i tuoi figli. Non importa se sono un bambino piccolo o un adulto. Le azioni dei tuoi genitori hanno sempre qualche effetto su di te”, ha detto. WTVR-TV ha parlato con il padre di Sanford, il quale ha detto che le sue emozioni hanno avuto la meglio su di lui dopo 18 anni di frustrazione. Ha detto che “l’ultima cosa che voleva fare era mettere un ulteriore barriera tra lui e sua figlia”.