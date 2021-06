Dramma in gara, auto sfonda il guard rail e si schianta contro gli spettatori: almeno 29 feriti

Terrificante incidente con diversi feriti quello avvenuto su una pista di terra e fango all’autodromo di Fabens in Texas. Il bilancio è tragico

Un veicolo fuori controllo ha investito la folla a tutta velocità ferendo almeno 29 persone, 3 delle quali in modo grave. È successo durante una gara disputata nell’autodromo di terra a Fabens, Stati Uniti quando, intorno alle 1830, il veicolo fuori controllo ha sfondato un guard rail scagliandosi contro le persone e lasciandone a terra almeno due dozzine. Ricardo Samaniego, giudice della contea di El Paso, ha confermato il bilancio parlando all’emittente ABC-7: gli agenti hanno sottolineato che otto persone sono state ricoverate in ospedale, cinque con ferite non gravi e tre in condizioni giudicate molto gravi, ed in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute, come riferito da KTSM, diverse ambulanze insieme ad un elicottero per i soccorsi. “Dall’indagine preliminare è emerso che uno dei veicolo che stavano affrontando la gara, per ragioni sconosciute, ha lasciato la pista colpendo e sfondando un guard rail”, ha confermato in una nota l’ufficio dello sceriffo della contea di El Paso. “Anche altri tre mezzi sono stati colpiti dal veicolo”.

Tre persone ricoverate in gravi condizioni

L’intera scena è stata catturata in un video amatoriale ripreso da uno degli spettatori: mostra il veicolo fuori controllo scagliarsi proprio verso di lui ed il resto degli spettatori. Altre immagini realizzate dopo l’incidente mostrano il veicolo bloccato fuori pista e diverse persone a terra. Non sono state rilasciate altre informazioni, compresi i nomi delle persone coinvolte. Anche l’identità del conducente e le sue condizioni non sono state rese pubbliche. I parenti dei feiriti si sono radunati domenica sera fuori dal centro medico Del Sol a El Paso in cerca di notizie su amici e familiari feriti.