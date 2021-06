Elefante infuriato carica un camion con dentro un uomo: cofano del mezzo accartocciato

Attimi di paura per il conducente di un camion in Sudafrica: un enorme elefante ha caricato il mezzo provocando ingenti danni. Il video è diventato virale

Sono immagini incredibili quanto terrificanti quelle che arrivano da Hoedspruit, in Sudafrica, dove l’autista di un camion si è ritrovato faccia a faccia con un elefante infuriato che si è scagliato a tutta velocità e con tutta la sua forza contro il mezzo. La scena è stata ripresa dalla dash cam del veicolo e mostra il momento in cui un enorme pachiderma carica il camion con l’uomo all’interno. Norman Nukeri, autista per mezzi di rifornimento del carburante, si stava recando da un cliente il 1 giugno quando si è fermato nel vedere un gruppo di elefanti attraversare il sentiero. Uno di loro però anzichè proseguire con il gruppo ha iniziato ad avvicinarsi al veicolo; poi è tornato indietro ma subito dopo ha caricato, dirigendosi verso il camion e lo spaventato autista. L’animale ha impattato contro il mezzo accartocciando come fosse di carta velina il cofano del veicolo, lasciando Nukeri stordito ma illeso.

L’autista è rimasto scioccato per un paio di giorni

L’uomo ha preferito rimanere all’interno del camion per sentirsi al sicuro e non è uscito fino all’arrivo dei ranger. Nathan Traut, responsabile marketing e delle operazioni dell’azienda per la quale lavora Nukeri ha detto che l’uomo, come riportato da Kennedy News, “è rimasto scioccato per i due giorni successivi. Quando siamo tornati in città il direttore lo ha portato fuori e hanno bevuto un paio di drink insieme, così da tranquillizzarlo”. Nel frattempo il filmato dell’incredibile ‘aggressione’ dell’elefante, messa probabilmente in atto per difendere il branco, ha iniziato a fare il giro del mondo diventando virale sul web.