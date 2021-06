Roland Garros, il lutto di Tsitsipas poco prima della finale: “La mia amata nonna ha perso la sua battaglia per la vita”

Il tennista greco aveva ricevuto la terribile notizia pochi minuti prima dell’ingresso in campo. Il Roland Garros è stato vinto da Djokovic in rimonta.

Novak Djokovic ieri ha conquistato il Roland Garros, diciannovesimo torneo del Grande Slam della sua straordinaria carriera. In finale il numero 1 al mondo ha sconfitto per 3 set a 2 in rimonta il greco Stefanos Tsitsipas.

Il ragazzo greco, però, non ha affrontato il match in condizioni psicologiche facili. Infatti, pochi minuti prima dell’inizio della sfida è stato colpito da una terribile notizia: la morte dell’amata nonna.

Queste le parole di Tsitsipas sul suo profilo ufficiale: “Cinque minuti prima di entrare in campo, la mia amata nonna ha perso la sua battaglia per la vita. Una donna saggia, la cui fede nella vita e la volontà di dare non possono essere paragonate a nessun’altra che abbia mai incontrato. È importante che ci siano più persone come lei in questo mondo. Perché le persone come lei ti fanno vivere, ti fanno sognare”.

Stefanos Tsitsipas ha continuato: “La vita non è vincere o perdere. Si tratta di godersi ogni momento della vita, da soli o con gli altri. Vivi una vita piena di significato, senza miseria o abiezione. Alzare trofei e celebrare le vittorie è qualcosa, ma non è tutto”.

Il 22enne greco, attuale numero 4 al mondo, ha dedicato la sua prima finale del torneo del Grande Slam e il successivo trofeo ricevuto alla nonna paterna scomparsa poco prima dell’importante match.