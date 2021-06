Pilota sfiorato da un vortice di vento in volo: l’impressionante incontro ravvicinato

Un uomo si è trovato faccia a faccia con un funnel, un ‘tentativo di tornado’: è accaduto nei cieli dell’Oklahoma e l’aereo è stato letteralmente sfiorato dal vortice

Un pilota si è ritrovato a volare accanto ad un vortice, letteralmente sfiorandolo con il suo velivolo. Ha vissuto un’esperienza unica ed elettrizzante ma allo stesso tempo anche spaventosa un uomo che con il suo aereo stava sorvolando la contea di Grady, nello stato americano dell’Oklahoma, quando improvvisamente accanto a lui si è formato un funnel cloud. Questo tipo di fenomeno, noto come nuvola ad imbuto, viene spesso definito anche come ‘tentativo di tornado’. Rappresenta infatti l’avvio della formazione di una tromba d’aria ma senza che il vortice creato dai venti raggiunga il suolo e vada a toccare terra. Rimanendo in aria dunque non è in grado di produrre i danni di un tornado, ma intercettarlo in volo può essere davvero molto pericoloso.

Il video dell’incontro ravvicinato è diventato virale

In Italia ad esempio, è più probabile che si formino funnel cloud piuttosto che trombe d’aria; negli Stati Uniti funnel e tornado sono molto frequenti in alcuni stati, tanto che decine di ‘cacciatori di tornado’ sono costantemente in viaggio per intercettarli e realizzare video incredibili. In questo caso però non solo l’uomo non stava cercando trombe d’aria ma si trovava anche ad alta quota, intento a sorvolare l’area per altre ragioni. Ed improvvisamente il funnel lo ha praticamente accompagnato lungo un tratto del suo percorso. Inutile sottolineare che il video straordinario è diventato immediatamente virale sui social.