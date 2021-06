Temptation Island 2021, le coppie: chi sono Claudia e Ste

Quella formata da Claudia e Ste è la prima coppia ufficiale dell’edizione 2021 di “Temptation Island”.

Il prossimo 30 giugno, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta, come di consueto, da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Claudia e Ste (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Claudia e Ste

Claudia ha 26 anni ed è fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo. I due si sarebbero dovuti sposare il 1 agosto 2020, ma a causa della pandemia hanno dovuto rinviare le nozze. A scrivere a “Temptation Island” è stata Claudia, poichè ritiene che il rapporto con Ste, nell’ultimo anno, sia cambiato ed in lei sono insorte delle paure circa il futuro della loro relazione:

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”.

Ste, dal canto suo, si dice sicuro del sentimento che prova per la compagna:

“Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”.

Come andrà il viaggio nei sentimenti di Claudia e Ste? Lo scopriremo a partire dal prossimo 30 giugno di Canale 5, quando inizierà la nuova edizione di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi