Temptation Island 2021, le coppie: chi sono Valentina e Tommaso

Quella formata da Valentina e Tommaso è la seconda coppia ufficiale dell’edizione 2021 di “Temptation Island”.

Il prossimo 30 giugno, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta, come di consueto, da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Valentina e Tommaso (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso sono fidanzati da un anno e sette mesi. Tra i due ci sono ben 19 anni di differenza di età. Valentina ha quasi 40 anni, Tommaso 21 e causa bocciatura ha finito la scuola da un anno. A scrivere a “Temptation Island” è stata Valentina, nonostante Tommaso si dica innamoratissimo di lei:

“E’ un incastro perfetto dal punto di vista passionale! Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica. Sostanzialmente io non posso fare nulla!”.

Tommaso, dal canto suo, ammette di essere molto geloso della compagna:

“Io mi son scelto una moglie, non una pischella. Non è che perché io abbia 20 anni te ti diverti”.

Come andrà il viaggio nei sentimenti di Valentina e Tommaso? Lo scopriremo a partire dal prossimo 30 giugno su Canale 5, quando inizierà la nuova edizione di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi