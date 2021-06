Aereo travolge linee elettriche, si schianta e prende fuoco: morte due persone e un cane

Grave incidente aereo vicino a Denver: un monomotore in avvicinamento all’aeroporto di Centennial si è schiantato sul fianco di una collina dopo aver colpito i pali dell’elettricità. Lo schianto ha dato origine ad un incendio

Due persone e un cane sono deceduti dopo che un aereo monomotore si è schiantato sul fianco di una collina nei pressi di Lone Tree. Il grave incidente aereo è avvenuto mercoledì pomeriggio a su d di Ridgegate Parkway: come dichiarato dalla Federal Aviation Administration un Lancair Evolution monomotore avrebbe colpito le linee elettriche per poi schiantarsi, poco prima delle 14, mentre si avvicinava al Centennial Airport. A bordo vi erano il pilota, un passeggero ed un cane quando l’aereo ha lasciato Neosho, Missouri ma al momento l’identità delle due persone restano ignote. L’incidente ha scatenato un incendio nell’area ma South Metro Fire ha inviato immediatamente equipaggi di vigili del fuoco che sono riusciti rapidamente a circoscriverlo, con grande attenzione per le linee elettriche cadute, nell’attesa che la compagnia elettrica disattivasse la corrente.

Kim Spuhler, portavoce di South Metro Fire, ha riferito che un elicottero ha fatto cadere acqua sui residui del rogo per evitare che divampasse un nuovo incendio. Le linee elettriche danneggiate hanno creato conseguenze anche alla città di Denver: in alcune aree a sud della città sono stati segnalati cali di energia mentre le squadre erano al lavoro per ripristinare la linea nella zona colpita dall’aereo. Le interruzioni sono comunque durate poche ore, prevalentemente a Castle Rock, Littleton ed Englewood, con circa 11mila persone interessate.

Secondo incidente aereo nella stessa zona in cinque settimane

Si tratta del secondo incidente che coinvolge aerei in avvicinamento al Centennial Airport nell’arco di cinque settimane: lo scorso 12 maggio due aerei si sono scontrati mentre cercavano di atterrare all’aeroporto. Uno è atterrato in sicurezza nonostante i gravi danni subiti mentre l’altro ha utilizzato un paracadute per atterrare in un campo al Cherry Creek State Park. Ignote al momento le cause dell’ultimo incidente: gli investigatori del National Transportation Safety Board sono sulla scena dello schianto.