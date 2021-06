Scoperti 33 migranti ammassati in un camion: temperature a 40 gradi, stavano morendo asfissiati

Un’operazione di contrabbando è stata sventata dalla polizia texana che, grazie a una soffiata, ha scoperto 33 migranti stipati in un tir in condizioni precarie

Erano stipati all’interno di un camion, a torso nudo a causa delle temperature insopportabili, in un ambiente soffocante nel quale qualcuno di loro avrebbe anche potuto rimetterci la vita. Si tratta di 33 migranti trovati dentro un mezzo pesante in un’operazione di contrabbando di esseri umani sventata fuori da un fast food del Texas occidentale. SEcondo quanto riportato da KVIA-TV gli agenti della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti hanno trovato il gruppo di migranti ammassato dentro un U-Haul dopo aver ricevuto una soffiata. Quando hanno aperto il camion gli agenti si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione: quasi tutti i migranti soffrivano di problemi legati al caldo e almeno una dozzina aveva bisogno di essere ricoverata urgentemente in ospedale. Come spiegato dalla polizia l’area di carico del camion era priva di ricambio d’aria e le temperature interne si aggiravano intorno ai 40 gradi.

Se non salvati in tempo sarebbero morti tutti

“Se i nostri agenti non avessero liberato queste persone intrappolate nel tir e prive di documenti, avremmo potuto assistere a 33 decessi”, ha detto Sean McGoffin, capo del settore di Big Bend della Border Ptrol. “Ai contrabbandieri non importa in che condizioni far viaggiare le persone mentre prendono i loro soldi”. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per identificare i responsabili dell’operazione di contrabbando. Si tratta della seconda operazione scoperta da agenti nel Texas che coinvolge un camion. Pochi giorni fa, vicino a Laredo, altre 27 persone prive di documenti sono state scoperte, durante un controllo stradale, all’interno di un altro camion U-Haul. Le persone all’interno provenivano da Messico, Guatemala e Honduras, secondo una dichiarazione dei rappresentanti delle dogane e della protezione delle frontiere. “I trafficanti di esseri umani continuano a non avere riguardo per la sicurezza e la salute delle persone che sfruttano a scopo di lucro”, hanno affermato le autorità.