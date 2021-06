Stalkizza la ex e minaccia di uccidere lei e la famiglia: 26enne condannato a un anno e mezzo di prigione

Un ragazzo dovrà scontare un anno e mezzo in carcere per aver perseguitato a lungo la ex fidanzata, arrivando a minacciare la famiglia di lei ma anche i suoi stessi parenti

Dovrà trascorrere un anno e mezzo in carcere per aver stalkizzato la sua ex e per aver perseguitato e minacciato lei ed i suoi familiari. La storia arriva da Singapore e riguarda il 26enne Gabriel Heng Jing Heng e la sua relazione con una 24enne, che avrebbe deciso di lasciarlo dopo essersi resa conto che il ragazzo era estremamente possessivo. Ma ben preso lui ha iniziato a perseguitarla, minacciandola con sms e telefonate costanti. Un giorno si è anche presentato presso il suo appartamento lanciando un pacchetto di caffè contro la porta quando nessuno gli ha aperto, urlando poi alla ex che avrebbe bruciato viva tutta la sua famiglia se lei, che nel frattempo si era fidanzata, avesse sposato il suo ragazzo. Lo stalking è durato oltre un anno: il 26enne è stato accusato e rilasciato su cauzione, ma a quel punto ha aggredito sua nonna, che gli aveva pagato la cauzione, minacciando di bruciare la sua casa e di uccidere la zia materna.

Heng, arrestato, è stato incarcerato e multato di 3000 dollari dopo la sentenza emessa il 15 giugno. Inizierà a scontare la sua pena dal 13 luglio e fino a quel giorno resterà fuori su cauzione. Gabriel si è dichiarato colpevole di tre capi d’accusa, intimidazione criminale, stalking, malizia e lesioni volontarie. Altre nove accuse simili sono comunque state prese in considerazione per stabilire la condanna.