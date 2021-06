Tempeste distruttive in Usa: fulmine manda a fuoco una casa, microbust fa crollare parte di un’azienda

Una serie di tempeste che si sono abbattute sul Texas hanno lasciato alle loro spalle gravi danni

Il Texas deve fare i conti con le conseguenze del passaggio di violentissime tempeste che nel corso delle ultime ore, hanno provocato una serie di gravissimi danni in alcune aree come Sugar Land e Houston est. Nel primo caso si ritiene che un fulmine, cadendo a terra, abbia innescato un incendio in una casa ubicata a Buffalo Springs Court, Greatwood all’interno della quale vivevano quattro persone. Grazie alla prontezza di riflessi di un vicino, che ha visto il rogo formarsi dopo la caduta della violenta scarica elettrica, i quattro sono riusciti ad uscire in tempo dall’abitazione prima che tutto prendesse fuoco. Come emerso in seguito, non si erano minimamente resi conto che la casa stesse andando a fuoco.

Microbust scoperchia tetto e fa crollare parte di un edificio

Invece presso la East Freeway, nella zona est di Houston, la violenza delle tempeste ha scoperchiato parzialmente il tetto di una struttura lasciando in vista solo lo scheletro dell’edificio. I resti distrutti del tetto sono stati in seguito rimossi: si ritiene che il disastro sia stato provocato da un microbust generatosi intorno alla mezzanotte. Questo fenomeno si verifica quando i venti orizzontali si diffondono dalla base di un temporale, provocando gravi danni su aree circoscritte. Tanto che spesso possono essere confusi con un tornado, dal momento che i venti possono raggiungere velocità impressionanti, spesso molto simili a quelli delle trombe d’aria. Il microbust non ha solo provocato il distacco del tetto dell’azienda ma anche un crollo parziale dell’edificio e l’attivazione degli impianto anticendio, tanto che il proprietario è ora preoccupato per il rischio di dover demolire l’intera struttura.

Un dipendente ha descritto il tetto come se “qualcuno avesse aperto una scatola di sardine”. Anche blocchi di cemento sono precipitati dal tetto danneggiando i veicoli a terra. Fortunatamente la tempesta si è verificata nel cuore della notte, quando nell’edificio non c’era nessuno: “Se fosse accaduto in orario di lavoro le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori”. A rendere ancora più incredibile l’incidente, il fatto che gli edifici attorno non abbiano riportato danni. Un ingegnere strutturista sta ora valutando la stabilità della struttura.